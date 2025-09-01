Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * PUTIN, «LA SCO È MOTORE DEL MULTIPOLARISMO, I MODELLI EUROCENTRICO ED EUROATLANTICO SONO OBSOLETI“

06.38 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I punti chiave delle dichiarazioni del Presidente russo Vladimir Putin al vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO):

La SCO è un potente motore di un autentico multipolarismo globale

I principi dell’ONU sono tuttora veri e incrollabili

I modelli eurocentrico ed euroatlantico sono ormai obsoleti

La crisi ucraina non è il risultato di un attacco russo, ma piuttosto di un colpo di stato a Kiev provocato dall’Occidente

I costanti tentativi dell’Occidente di attirare l’Ucraina nella NATO sono stati tra le cause principali del conflitto ucraino

Le cause principali della crisi ucraina devono essere eliminate e deve essere ripristinato l’equilibrio nella sfera della sicurezza

Putin spera che le ‘intese’ raggiunte in Alaska aprano la strada alla pace in Ucraina

Una riunione dei capi di governo della SCO si terrà a Mosca a novembre

Key takeaways from Russian President Vladimir Putin’s statements at the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit:

The SCO is a powerful engine of genuine global multipolarity

The UN’s principles remain true and unshakable to this day

The Eurocentric and Euro-Atlantic models are now obsolete

The Ukrainian crisis is not the result of a Russian attack, but rather of a West-provoked coup d’etat in Kiev

The West’s constant attempts to draw Ukraine into NATO were among the main causes of the Ukrainian conflict

The root causes of the Ukrainian crisis must be eliminated and balance must be restored to the security sphere

Putin hopes that the “understandings” reached in Alaska will pave the way to peace in Ukraine

A meeting of SCO heads of government will be held in Moscow in November

