(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I punti chiave delle dichiarazioni del Presidente russo Vladimir Putin al vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO):
La SCO è un potente motore di un autentico multipolarismo globale
I principi dell’ONU sono tuttora veri e incrollabili
I modelli eurocentrico ed euroatlantico sono ormai obsoleti
La crisi ucraina non è il risultato di un attacco russo, ma piuttosto di un colpo di stato a Kiev provocato dall’Occidente
I costanti tentativi dell’Occidente di attirare l’Ucraina nella NATO sono stati tra le cause principali del conflitto ucraino
Le cause principali della crisi ucraina devono essere eliminate e deve essere ripristinato l’equilibrio nella sfera della sicurezza
Putin spera che le ‘intese’ raggiunte in Alaska aprano la strada alla pace in Ucraina
Una riunione dei capi di governo della SCO si terrà a Mosca a novembre
Key takeaways from Russian President Vladimir Putin’s statements at the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit:
The SCO is a powerful engine of genuine global multipolarity
The UN’s principles remain true and unshakable to this day
The Eurocentric and Euro-Atlantic models are now obsolete
The Ukrainian crisis is not the result of a Russian attack, but rather of a West-provoked coup d’etat in Kiev
The West’s constant attempts to draw Ukraine into NATO were among the main causes of the Ukrainian conflict
The root causes of the Ukrainian crisis must be eliminated and balance must be restored to the security sphere
Putin hopes that the “understandings” reached in Alaska will pave the way to peace in Ukraine
A meeting of SCO heads of government will be held in Moscow in November