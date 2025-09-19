22.03 - venerdì 19 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

TASS News Roundup, 19 settembre:

La Russia ha aumentato la produzione di alcuni tipi di armi in modo esponenziale e, per alcuni prodotti, quasi di 30 volte, ha dichiarato il Presidente russo Vladimir Putin.

Putin sta compiendo grandi sforzi per risolvere la situazione in Ucraina a livello politico e diplomatico, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta lavorando duramente per risolvere la crisi ucraina, quindi non sorprende che le sue passioni siano un po’ alte riguardo a questo tema, ha detto il Cremlino.

Nell’ultima giornata, le unità russe hanno liberato i villaggi di Muravka nella Repubblica Popolare di Donetsk e Novoivanovka nella Regione di Zaporozhye, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Le forze ucraine hanno perso circa 10.020 soldati nella zona dell’operazione militare speciale della Russia questa settimana, secondo il Ministero della Difesa russo.

La Commissione Europea vuole imporre restrizioni a 45 aziende russe e straniere come parte del suo 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha annunciato il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto una risoluzione per eliminare definitivamente le sanzioni contro l’Iran.

Gli atleti russi e bielorussi non potranno partecipare agli eventi di squadra alle Olimpiadi invernali del 2026, ha riferito il servizio stampa del Comitato Olimpico Internazionale.

TASS News Roundup, September 19:

Russia has increased the production of some types of weapons exponentially, and for some products, almost 30-fold, Russian President Vladimir Putin said

Putin is applying major efforts to settle the situation in Ukraine politically and diplomatically, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov said

US President Donald Trump is working hard to resolve the Ukraine crisis, so it’s no surprise that his passions are running a bit high with regard to this issue, the Kremlin said

Over the past day, Russian units have liberated the villages of Muravka in the Donetsk People’s Republic and Novoivanovka in the Zaporozhye Region, the Russian Defense Ministry reported

Ukrainian forces lost approximately 10,020 troops in the zone of Russia’s special military operation this week, according to the Russian Defense Ministry

The European Commission wants to impose restrictions on 45 Russian and foreign companies as part of its 19th package of sanctions against Russia, EC President Ursula von der Leyen announced

The UN Security Council has rejected a resolution to permanently lift sanctions against Iran

Russian and Belarusian athletes will not be eligible to participate in team events at the 2026 Winter Olympics, the International Olympic Committee press service reported