TASS (TELEGRAM) * PUTIN, “ LA CRISI UCRAINA NON È IL RISULTATO DI UN ATTACCO RUSSO, MA DI UN COLPO DI STATO A KIEV PROVOCATO DALL’OCCIDENTE”

06.21 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La crisi ucraina non è il risultato di un attacco russo, ma piuttosto di un colpo di stato a Kiev provocato dall’Occidente, ha detto il Presidente russo Vladimir Putin al vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO).

///
The Ukrainian crisis is not the result of a Russian attack, but rather of a West-provoked coup d’etat in Kiev, Russian President Vladimir Putin said at the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit.

