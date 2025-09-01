TASS (TELEGRAM) * «PUTIN INCONTRA PEZESHKIAN A TIANJIN, SUMMIT BILATERALE DURANTE IL VERTICE SCO» (VIDEO)

15.55 - lunedì 1 settembre 2025
Putin ha avuto un incontro bilaterale con il suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian presso l’hotel Ritz-Carlton di Tianjin, dove il leader russo soggiorna durante il vertice SCO Plus.
Dopo la conclusione degli eventi nella sede del summit, Putin e Pezeshkian si sono trasferiti in hotel per i colloqui.
Video: Kremlin.ru
Putin held a bilateral meeting with his Iranian counterpart Masoud Pezeshkian at the Ritz-Carlton hotel in Tianjin, where the Russian leader is staying during the SCO Plus summit.
Following the conclusion of events at the summit venue, Putin and Pezeshkian moved to the hotel for talks.
Video: Kremlin.ru
