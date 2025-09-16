TASS (TELEGRAM) * «PUTIN IN UNIFORME MILITARE PARTECIPA ALLE ESERCITAZIONI “ZAPAD 2025”, COINVOLTI 57.000 MILITARI» (VIDEO)

17.48 - martedì 16 settembre 2025
Il Presidente russo Vladimir Putin ha partecipato di persona alle esercitazioni strategiche Zapad 2025, indossando un’uniforme militare.
Secondo il servizio stampa del Cremlino, le esercitazioni hanno coinvolto più di 57.000 militari, oltre a più di 3.500 unità di armi e attrezzature militari.
Video: TASS/Ruptly
Russian President Vladimir Putin attended the Zapad 2025 strategic drills in person, wearing a military uniform.
According to the Kremlin press service, the exercises involved more than 57,000 servicemen, as well as over 3,500 units of weaponry and military equipment.
