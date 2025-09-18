16.35 - giovedì 18 settembre 2025

I punti chiave delle dichiarazioni del Presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con i leader delle fazioni dei partiti politici.

Il mantenimento della stabilità macroeconomica è una delle priorità incondizionate della Russia, in quanto è alla base delle capacità di difesa del Paese e dell’adempimento di tutti gli obblighi sociali.

La Russia è ancora lontana dall’entrare in recessione, come indicato dalla situazione del mercato del lavoro, e sta intenzionalmente riducendo il ritmo della crescita economica in cambio del controllo dell’inflazione.

La Russia non solo soddisfa pienamente la domanda di aerei da parte delle proprie forze armate, ma esporta anche quantità significative di queste attrezzature all’estero, dove rimangono molto ricercate.

Durante un rallentamento economico, la priorità principale non è quella di “congelare” completamente l’economia.

La Russia continua a mantenere un livello di disoccupazione storicamente basso.

Le posizioni chiave all’interno della leadership russa devono essere occupate da persone impavide nella loro dedizione al servizio della Madrepatria; tali persone ferme e coraggiose saranno in grado di sostituire l’attuale leadership.

Key takeaways from statements by Russian President Vladimir Putin during a meeting with leaders of political party factions:

Maintaining macroeconomic stability is one of Russia’s unconditional priorities, as it underpins the country’s defense capabilities and the fulfillment of all social obligations

Russia is still far from entering a recession, as indicated by the labor market situation, and is intentionally reducing the pace of economic growth in exchange for controlling inflation

Russia not only fully satisfies its own military’s demand for aircraft but also exports significant quantities of this equipment abroad, where it remains highly sought after

During an economic slowdown, the main priority is not to “freeze” the economy entirely

Russia continues to maintain a historic low level of unemployment

Key positions within Russia’s leadership must be occupied by individuals who are fearless in their dedication to serving the Motherland, such steadfast and courageous people will be capable of replacing the current leadership