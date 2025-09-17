TASS (TELEGRAM) * «PUTIN ESTENDE LE RESTRIZIONI COMMERCIALI, IL DECRETO È VALIDO FINO AL 2027»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto per estendere le restrizioni all’importazione e all’esportazione di alcuni prodotti in Russia, imposte in risposta alle sanzioni occidentali, fino al 31 dicembre 2027.
Come parte del decreto, il governo russo ha sospeso l’esportazione di oltre 200 tipi di beni e attrezzature precedentemente importati nel Paese dall’estero.
L’elenco comprende, in particolare, apparecchiature tecnologiche, di telecomunicazione e mediche, veicoli, macchinari agricoli e apparecchiature elettriche.
Sono state fatte delle eccezioni per i Paesi amici e per i beni trasportati dai cittadini per uso personale.
President Vladimir Putin has signed a decree to extend restrictions on the import and export of certain products into Russia, imposed in response to Western sanctions, until December 31, 2027.
As part of the decree, the Russian government suspended the export of more than 200 types of goods and equipment previously imported into the country from abroad.
The list includes, in particular, technological, telecommunications, and medical equipment, vehicles, agricultural machinery, and electrical equipment.
Exceptions were made for friendly countries and goods transported by citizens for personal use.