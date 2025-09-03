08.29 - mercoledì 3 settembre 2025

I punti chiave dell’incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un alla Diaoyutai State Guesthouse di Pechino:

Vladimir Putin:

La parata militare di Pechino è stata fantastica.

Le truppe nordcoreane hanno partecipato alla liberazione della regione russa di Kursk su iniziativa di Kim Jong Un.

I soldati nordcoreani hanno combattuto in modo coraggioso ed eroico nella Regione di Kursk; la Russia non lo dimenticherà mai.

Pyongyang contribuisce in modo significativo alla lotta contro il neonazismo.

La Russia e la Corea del Nord hanno relazioni amichevoli e confidenziali.

Kim Jong Un:

La Corea del Nord è lieta di discutere le prospettive di sviluppo delle relazioni con la Russia.

Kim Jong Un è grato a Vladimir Putin per aver elogiato il ruolo dei soldati nordcoreani nella liberazione della regione russa di Kursk.

La Corea del Nord considera un dovere fraterno fornire assistenza alla Russia.

Le relazioni tra la Corea del Nord e la Russia si stanno sviluppando su tutti i fronti.

Key takeaways from the meeting between Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un at Beijing’s Diaoyutai State Guesthouse:

Vladimir Putin:

The Beijing military parade was fantastic.

North Korean troops participated in the liberation of Russia’s Kursk Region at Kim Jong Un’s initiative.

North Korean soldiers fought bravely and heroically in the Kursk Region; Russia will never forget this.

Pyongyang contributes significantly to the fight against neo-Nazism.

Russia and North Korea have friendly and confidential relations.

Kim Jong Un:

North Korea is happy to discuss prospects for developing relations with Russia.

Kim Jong Un is grateful to Vladimir Putin for praising the role of North Korean soldiers in liberating Russia’s Kursk Region.

North Korea considers it a brotherly duty to provide assistance to Russia.

Relations between North Korea and Russia are developing across the board.