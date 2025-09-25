(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Key takeaways from Vladimir Putin’s statements at the Global Atomic Forum:
More and more countries see peaceful nuclear energy as an opportunity for long-term, accelerated development.
Only Russia has expertise across the entire nuclear energy technology chain.
Nuclear power plants of Russian design are among the most sought-after in the world.
A new technological order is taking shape worldwide.
Russia strictly fulfills all its obligations in the nuclear field, regardless of the political situation.
Ensuring atomic safety at nuclear facilities is an absolute priority for Russia.
It is necessary to develop modern models for financing nuclear power plant construction and to involve international organizations.
Regulation in the nuclear sector must maintain a balance between peaceful nuclear development and strengthening the non-proliferation regime.
Russia will soon launch serial production of small nuclear power plants, both land-based and floating ones.