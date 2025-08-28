TASS (TELEGRAM) * «PUTIN E XI SI INCONTRERANNO IN SETTEMBRE A PECHINO, VERTICE STRATEGICO PER LE RELAZIONI BILATERALI»

12.55 - giovedì 28 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping terranno un incontro storico a settembre che darà un forte impulso alle relazioni tra i due Paesi, ha dichiarato l’Ambasciatore cinese a Mosca Zhang Hanhui in un’intervista alla TASS.

A settembre, durante la stagione dell’autunno dorato, si terrà a Pechino un incontro solenne dedicato all’80° anniversario della vittoria nella Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l’Aggressione Giapponese e nella Guerra Mondiale Antifascista, ha ricordato.

I leader di Cina e Russia terranno ancora una volta un incontro importante di portata storica, che determinerà la direzione dell’ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali e darà nuovo impulso all’approfondimento della cooperazione in tutti i settori, ha osservato il diplomatico.

///

Russian President Vladimir Putin and his Chinese counterpart Xi Jinping will hold a historic meeting in September that will give a powerful boost to relations between the two countries, Chinese Ambassador to Moscow Zhang Hanhui told TASS in an interview.

In September, during the golden fall season, a solemn meeting will be held in Beijing dedicated to the 80th anniversary of the victory in the the Chinese People’s War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War, he recalled.

The leaders of China and Russia will once again hold an important meeting of historic significance, which will determine the direction of the further development of bilateral relations and give new impetus to deepening cooperation in all areas, the diplomat noted.