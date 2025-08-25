TASS (TELEGRAM) * «PUTIN E PEZESHKIAN DISCUTONO DI COOPERAZIONE, NUCLEARE E CRISI UCRAINA»

13.45 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il leader iraniano Masoud Pezeshkian, ha riferito il servizio stampa del Cremlino. Ecco i punti salienti della conversazione:

Putin ha informato Pezeshkian sull’esito del suo incontro in Alaska con il leader statunitense Donald Trump.

I due presidenti hanno discusso della cooperazione russo-iraniana nei settori dell’energia e dei trasporti.

I leader di Russia e Iran hanno concordato di tenere un incontro bilaterale a margine del Vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) in Cina questa settimana.

Putin e Pezeshkian hanno discusso della situazione del programma nucleare iraniano e della regione del Caucaso meridionale.

Il Presidente iraniano ha espresso al suo omologo russo il suo sostegno agli sforzi diplomatici volti a risolvere la crisi ucraina.

///

Russian President Vladimir Putin held a telephone conversation with Iranian leader Masoud Pezeshkian, the Kremlin press service reported. Here are the key takeaways from it:

Putin briefed Pezeshkian on the outcome of his Alaska meeting with US leader Donald Trump.

The two presidents discussed Russian-Iranian cooperation in the energy and transport sectors.

The leaders of Russia and Iran agreed to hold a bilateral meeting on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit in China this week.

Putin and Pezeshkian discussed the situation around Iran’s nuclear program and in the South Caucasus region.

The Iranian president expressed his support for the diplomatic efforts aimed at resolving the Ukrainian crisis to his Russian counterpart.