TASS (TELEGRAM) * «PUTIN E PEZESHKIAN CONSOLIDANO L’ASSE RUSSIA-IRAN, COMMERCIO IN CRESCITA»

I Presidenti della Russia Vladimir Putin e dell’Iran Masoud Pezeshkian hanno parlato a margine del Vertice SCO. I punti chiave delle loro dichiarazioni:
Vladimir Putin:
Mosca e Teheran mantengono il dialogo sui temi internazionali più importanti, compresa la situazione del programma nucleare iraniano.
Il fatturato commerciale reciproco tra Russia e Iran è aumentato dell’11,4% nel primo semestre del 2025.
I viaggi dalla Russia all’Iran e dall’Iran alla Russia stanno diventando sempre più popolari.
Il numero di studenti iraniani iscritti alle università russe è triplicato negli ultimi cinque anni.
Putin ha chiesto a Pezeshkian di portare i suoi saluti e auguri alla Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei.
Masoud Pezeshkian:
Pezeshkian ha detto di essersi occupato personalmente di rimuovere tutti gli ostacoli all’espansione della cooperazione con Mosca.
Ha anche sottolineato che sta supervisionando la piena attuazione di tutti gli accordi tra i due Paesi.
Presidents of Russia Vladimir Putin and of Iran Masoud Pezeshkian talked on the sidelines of the SCO Summit. Key takeaways from their statements:
Vladimir Putin:
Moscow and Tehran maintain dialogue on most important international topics, including the situation around the Iranian nuclear program.
The mutual trade turnover between Russia and Iran surged by 11.4% over the first half of 2025.
Trips from Russia to Iran and from Iran to Russia are becoming increasingly popular.
The number of Iranian students enrolled at Russian universities has tripled in the last five years.
Putin has asked Pezeshkian to convey his greetings and best wishes to Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.
Masoud Pezeshkian:
Pezeshkian said he has personally taken charge of removing all obstacles to expanding cooperation with Moscow.
He also stressed that he is overseeing the full implementation of all agreements between the two countries.