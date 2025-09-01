TASS (TELEGRAM) * «PUTIN E MODI AVVIANO COLLOQUI BILATERALI A TIANJIN, FOCUS SU RELAZIONI INTERNAZIONALI» (VIDEO)

09.31 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente russo Vladimir Putin e il Primo Ministro indiano Narendra Modi hanno iniziato i colloqui bilaterali a Tianjin.

Video: sito ufficiale del Cremlino

*

Gli Stati membri dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai hanno deciso di istituire la Banca di Sviluppo SCO.

“Riaffermando l’importanza di istituire una Banca di Sviluppo della SCO, gli Stati membri interessati hanno deciso di istituirla e di intensificare le consultazioni su una serie di questioni relative al funzionamento di questa istituzione finanziaria”, secondo la dichiarazione del vertice della SCO a Tianjin.

Gli Stati membri hanno anche annunciato il sostegno alla riforma dell’architettura finanziaria internazionale volta ad aumentare la rappresentanza e il ruolo dei Paesi in via di sviluppo negli organi direttivi delle istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e il Fondo Monetario Internazionale.

*

L’India accoglie con favore tutti i recenti sforzi per stabilire la pace in Ucraina, ha detto il Primo Ministro Narendra Modi durante l’incontro con il Presidente russo Vladimir Putin a margine del vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin, in Cina.

///

Russian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi have commenced bilateral talks in Tianjin.

Video: the official Kremlin website

*

Member states of the Shanghai Cooperation Organization have decided to establish the SCO Development Bank.

“Reaffirming the importance of establishing a SCO Development Bank, the interested member states decided to establish it and intensify consultations on a range of issues related to the functioning of this financial institution,” according to the declaration of the SCO summit in Tianjin.

Member states also announced support of the reform of the international financial architecture aimed at increasing the representation and role of developing countries in the governing bodies of international financial institutions, including the International Bank for Reconstruction and Development, and the International Monetary Fund.

*

India welcomes all recent efforts to establish peace in Ukraine, Prime Minister Narendra Modi said at meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in China’s Tianjin.