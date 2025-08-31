TASS (TELEGRAM) * CINA: «PUTIN ARRIVA A TIANJIN, XI JINPING LO ACCOGLIE CON LA MOGLIE PENG LIYUAN» (VIDEO)

14.03 - domenica 31 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente russo Vladimir Putin e altri capi delegazione dei Paesi membri della SCO, così come gli ospiti invitati dal leader cinese Xi Jinping, hanno partecipato ad un ricevimento formale organizzato dal Paese ospitante, ha riferito un corrispondente della TASS.

Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan hanno salutato personalmente il leader russo al suo arrivo al Centro Internazionale di Convegni ed Esposizioni di Tianjin Meijiang, dove si svolge l’evento.

Putin era accompagnato dal Ministro degli Esteri Sergey Lavrov, dal Vice Primo Ministro Alexey Overchuk, dal Vice Capo di Gabinetto Maxim Oreshkin, dal Portavoce Presidenziale Dmitry Peskov, dall’Assistente del Cremlino Yury Ushakov, dall’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario russo in Cina Igor Morgulov e dal Rappresentante Speciale Presidenziale per gli Affari SCO Bakhtiyor Khakimov.

Video: Kremlino.ru

*

Vladimir Putin e Xi Jinping hanno avuto una breve conversazione durante la cerimonia di benvenuto ai partecipanti al vertice SCO.

Video: TASS/Ruptly

///

Russian President Vladimir Putin and other heads of delegations from SCO member countries, as well as guests invited by Chinese leader Xi Jinping, took part in a formal reception organized by the host country, a TASS correspondent reported.

Xi Jinping and his wife Peng Liyuan personally greeted the Russian leader upon his arrival at the Tianjin Meijiang International Convention and Exhibition Center, where the event is taking place.

Putin was accompanied by Foreign Minister Sergey Lavrov, Deputy Prime Minister Alexey Overchuk, Deputy Chief of Staff Maxim Oreshkin, Presidential Spokesman Dmitry Peskov, Kremlin Aide Yury Ushakov, Russian Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to China Igor Morgulov, and Presidential Special Representative for SCO Affairs Bakhtiyor Khakimov.

Video: Kremlin.ru

*

Vladimir Putin and Xi Jinping had a brief conversation during the welcoming ceremony for the SCO summit participants.

Video: TASS/Ruptly