TASS (TELEGRAM) * «PUTIN APRE A ZELENSKY, PRONTO AD UN CONFRONTO CON PREPARATIVI ADEGUATI»

13.28 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Segretario stampa del Cremlino Dmitry Peskov, 29 agosto:

Il Presidente russo Vladimir Putin non esclude un incontro con Vladimir Zelensky, se ci sono i preparativi adeguati

Peskov ha detto che i dettagli dei colloqui di Putin con il leader degli Stati Uniti Donald Trump in Alaska sono stati deliberatamente tenuti nascosti nell’interesse di far progredire una soluzione

La Russia non vede alcun progresso nel processo negoziale sull’Ucraina, ma resta interessata ai colloqui

Putin rilascerà una tradizionale intervista ai media cinesi in vista della sua visita in Cina, che dovrebbe essere pubblicata nella notte di sabato

La Russia e la Cina intrattengono relazioni di partenariato strategico privilegiato su una scala che è difficile da sopravvalutare, ha detto Peskov durante un briefing in vista della visita di Putin in Cina

Il potenziale delle relazioni russo-cinesi rimane in gran parte non sfruttato, un’opinione condivisa sia da Mosca che da Pechino

///

Key takeaways from statements by Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov, August 29:

Russian President Vladimir Putin does not exclude a meeting with Vladimir Zelensky if proper preparations for it are in place

Peskov said the details of Putin’s talks with US leader Donald Trump in Alaska are being deliberately kept under wraps in the interests of advancing a settlement

Russia can’t see any progress in the negotiation process on Ukraine but remains interested in talks

Putin will give a traditional interview to the Chinese media ahead of his visit to China, which is expected to be published overnight into Saturday

Russia and China maintain relations of privileged strategic partnership on a scale that is hard to overestimate, Peskov said at a briefing ahead of Putin’s visit to China

The potential of Russian-Chinese relations remains largely untapped, a view shared by both Moscow and Beijing