TASS (TELEGRAM) * «PUTIN ALLA PARATA MILITARE DI PECHINO, STORICO VIAGGIO IN CINA»

06.56 - mercoledì 3 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Vladimir Putin arriva a una parata militare a Pechino

Video: TASS/Ruptly/sito ufficiale del Cremlino

Ecco tutto quello che sappiamo sulla parata militare a Pechino:

L’esercito cinese ha mostrato i suoi missili balistici ipersonici Dongfeng-17, Dongfeng-26D e Yingji-21, nonché i suoi missili balistici intercontinentali strategici a combustibile solido Dongfeng-5C

L’Esercito Popolare di Liberazione ha mostrato per la prima volta i missili che formano la triade nucleare strategica del Paese: il missile a lungo raggio basato sull’aria Jinglei-1, il missile intercontinentale lanciato dal sottomarino Julang-3, il missile intercontinentale terrestre Dongfeng-61 e il nuovo tipo di missile intercontinentale terrestre Dongfeng-31

L’esercito cinese ha anche mostrato i suoi bombardieri strategici H-6N, nonché i bombardieri H-6K e H-6J, che fanno parte della sua flotta aerea a lungo raggio, tra gli altri velivoli

La parata ha mostrato le nuove branche dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese, istituite nel 2024: le Forze Aerospaziali, Cyberspaziali, di Supporto Informatico e di Supporto Logistico Congiunto

Un totale di 80.000 colombe di pace e 80.000 palloncini sono stati rilasciati nel cielo sopra Piazza Tiananmen a Pechino, nella parte finale della parata militare

Filmato della parata che celebra l’80° anniversario della vittoria della Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l’Aggressione Giapponese e della Guerra Mondiale Antifascista.

Video: TASS

Vladimir Putin arrives at a military parade in Beijing

Video: TASS/Ruptly/the official Kremlin website

Here is everything we know about the military parade in Beijing:

The Chinese army showed its Dongfeng-17, Dongfeng-26D, and Yingji-21 hypersonic ballistic missiles, as well as its Dongfeng-5C solid-fuel strategic intercontinental ballistic missiles

The People’s Liberation Army showcased for the first time missiles that form the country’s strategic nuclear triad: the Jinglei-1 air-based long-range missile, the Julang-3 submarine-launched intercontinental missile, the Dongfeng-61 land-based intercontinental missile, and the new type Dongfeng-31 land-based intercontinental missile

The Chinese military also showed its H-6N strategic bombers, as well as its H-6K and H-6J bombers, which are part of its long-range aviation fleet, among the other aircraft

The parade showcased the newly formed branches of the Chinese People’s Liberation Army established in 2024: the Aerospace, Cyberspace, Information Support, and Joint Logistics Support Forces

A total of 80,000 doves of peace and 80,000 balloons were released into the sky above Beijing’s Tiananmen Square in the final part of the military parade

Footage of the parade marking the 80th anniversary of the victory in the Chinese People’s War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War.

Video: TASS