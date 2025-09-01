TASS (TELEGRAM) * «PUTIN, 14 ORE DI LAVORO A TIANJIN, SEI INCONTRI BILATERALI CON I LEADER MONDIALI»

19.23 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Putin ha tenuto una maratona di eventi lavorativi a Tianjin, in Cina, con la sua giornata che è iniziata alle 11 del mattino e si è conclusa dopo la mezzanotte, ora di Pechino, per un totale di 14 ore.

Durante questo periodo, il leader russo ha partecipato al vertice SCO e alla sessione SCO Plus.

Nel corso della giornata, Putin ha condotto sei incontri bilaterali completi con l’indiano Modi, il turco Erdogan, l’iraniano Pezeshkian, il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh, il presidente tagiko Emomali Rahmon e il primo ministro nepalese Sharma Oli.

Inoltre, si è impegnato con le sue controparti in un contesto informale. Ciò ha incluso brevi colloqui con Xi Jinping e Modi, seguiti da discussioni con il Presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev e il Primo Ministro pakistano Shahbaz Sharif.

///

Putin held a marathon of working events in Tianjin, China, with his day beginning at 11 a.m. and ending after midnight Beijing time, spanning a total of 14 hours.

During this time, the Russian leader participated in the SCO summit and the SCO Plus session.

Over the day, Putin conducted six full-fledged bilateral meetings with India’s Modi, Turkey’s Erdogan, Iran’s Pezeshkian, Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh, Tajik President Emomali Rahmon, and Nepalese Prime Minister Sharma Oli.

In addition, he engaged with his counterparts in an informal setting. This included brief talks with Xi Jinping and Modi, followed by discussions with Uzbek President Shavkat Mirziyoyev and Pakistani Prime Minister Shahbaz Sharif.