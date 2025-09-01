TASS (TELEGRAM) * «PUNTI CHIAVE DELLA SCO, SVILUPPO DI NUOVA BANCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE»

10.30 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I punti chiave della dichiarazione del vertice SCO:

I Paesi membri della SCO hanno deciso di istituire una Banca di Sviluppo della SCO

Hanno anche deciso di unire gli status di “osservatore” e “partner di dialogo”

I Paesi rafforzeranno la cooperazione sui temi dello sviluppo sostenibile

La SCO accoglie con favore lo sviluppo di partenariati doganali, compresa la digitalizzazione, nonché i meccanismi di “single window” e “smart customs”

I Paesi della SCO sostengono il rigoroso rispetto delle disposizioni del Trattato NPT

I partecipanti all’associazione hanno chiesto il pieno rispetto della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell’immagazzinamento e dell’uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC), in quanto strumento importante nel campo del disarmo e della non proliferazione

I Paesi della SCO hanno anche espresso la loro volontà di cooperare nella sfera militare

L’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha condannato il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni

I Paesi della SCO ritengono che l’ONU debba essere riformata per adattarsi “alle moderne realtà politiche ed economiche”

L’organizzazione intende continuare il dialogo ad alto livello con l’ONU, le altre organizzazioni internazionali e gli Stati interessati

I Paesi della SCO si sono espressi a favore di un ulteriore approfondimento della cooperazione pratica nella lotta contro il traffico di droga

I partecipanti all’associazione hanno chiesto che le competizioni sportive si svolgano su base non discriminatoria e che la partecipazione ad esse sia illimitata

Key takeaways from the SCO summit declaration:

The SCO member countries have decided to establish an SCO Development Bank

They also decided to merge the statuses of “observer” and “dialogue partner”

The countries will strengthen cooperation on sustainable development issues

The SCO welcomes the development of customs partnerships, including digitalization, as well as “single window” and “smart customs” mechanisms

The SCO countries advocate strict compliance with the NPT Treaty provisions

The participants of the association called for full compliance with the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (CWC) as an important instrument in the field of disarmament and non-proliferation

The SCO countries also expressed their willingness to cooperate in the military sphere

The Shanghai Cooperation Organization condemned terrorism in all its forms and manifestations

The SCO countries believe that the UN must be reformed to adapt “to modern political and economic realities”

The organization intends to continue high-level dialogue with the UN, other international organizations, and interested states

The SCO countries advocated for further deepening practical cooperation in the fight against drug trafficking

The association’s participants called for sports competitions to be held on a non-discriminatory basis, and for participation in them to be unrestricted