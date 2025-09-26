TASS (TELEGRAM) * «”PRESTITO DI RIPARAZIONE”, LA COMMISSIONE EUROPEA PROPONE 140 MILIARDI ALL’UCRAINA FINANZIATI CON BENI RUSSI CONGELATI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La Commissione Europea (CE) ha proposto di estendere all’Ucraina un “prestito di riparazione” pari a 140 miliardi di euro, da finanziare attraverso i beni russi congelati detenuti in Occidente, ha riferito Politico citando un memorandum della CE ottenuto dalla pubblicazione.
La CE ha anche proposto di modificare il meccanismo di estensione del regime di sanzioni, al fine di aggirare il veto dell’Ungheria sul prolungamento delle misure anti-russe.
The European Commission (EC) has proposed extending to Ukraine a “reparations loan” amounting to 140 bln euro, to be financed through frozen Russian assets held in the West, Politico reported citing an EC memorandum obtained by the publication.
The EC has also proposed amending the mechanism for extending the sanctions regime in order to circumvent Hungary’s veto on prolonging anti-Russian measures.