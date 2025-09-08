TASS (TELEGRAM) * PRESIDENTE PEZESHKIAN – IRAN, «SÌ AD UN QUADRO CONGIUNTO PER CONTRASTARE LE SANZIONI UNILATERALI OCCIDENTALI»

19.02 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Parlando al vertice BRICS online, il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha proposto la creazione di un quadro congiunto per contrastare le sanzioni unilaterali occidentali e il loro impatto.

“I BRICS potrebbero sviluppare un meccanismo di sostegno congiunto per proteggere i suoi membri dalle sanzioni illegali, in modo che le economie dei Paesi possano continuare a crescere e svilupparsi senza pressioni politiche ingiuste”, ha dichiarato il servizio stampa del Presidente.

Pezeshkian ha sottolineato che il mondo deve abbandonare l’uso di strumenti come le sanzioni economiche per ripristinare la fiducia in un sistema giusto e multipolare, aggiungendo che i BRICS e l’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai potrebbero svolgere un ruolo chiave in questo sforzo.

///

Speaking at the online BRICS summit, Iranian President Masoud Pezeshkian proposed the creation of a joint framework to counter unilateral Western sanctions and their impact.

“BRICS could develop a joint support mechanism to protect its members from illegal sanctions so that the economies of the countries can continue to grow and develop without unfair political pressure,” the president’s press service quoted him as saying.

Pezeshkian stressed that the world must move away from using tools such as economic sanctions in order to restore confidence in a just, multipolar system, adding that BRICS and the Shanghai Cooperation Organization could play a key role in this effort.