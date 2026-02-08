TASS (TELEGRAM) * PORTOGALLO: «DOPO LO SPOGLIO DEL 70% DELLE SCHEDE L’EX LEADER DEL PARTITO SOCIALISTA SEGURO È IN TESTA AL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Secondo i dati preliminari del Ministero degli Interni, dopo lo spoglio del 70% delle schede, l’ex leader del Partito Socialista portoghese Antonio José Seguro è in testa al ballottaggio delle elezioni presidenziali di domenica in Portogallo.
Seguro sta ottenendo circa il 63% dei voti, mentre il suo rivale, André Ventura, leader del partito di estrema destra Chega, è sostenuto dal 36% degli elettori.
Former leader of Portugal’s Socialist Party Antonio Jose Seguro is leading Sunday’s runoff presidential election in Portugal, according to preliminary data from the ministry of home affairs after counting 70% of ballots.
Seguro is garnering some 63% of votes while his rival, Andre Ventura, leader of the far-right party Chega, is supported by 36% of voters.