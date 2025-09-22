17.58 - lunedì 22 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Estonia non ha alcuna prova a sostegno delle affermazioni che la Russia avrebbe violato il suo spazio aereo. Ha dichiarato Dmitry Polyansky, Primo Vice Rappresentante Permanente della Russia presso le Nazioni Unite, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “I nostri vicini hanno semplicemente immaginato che la Russia fosse colpevole di aver violato lo spazio aereo estone. Come spesso accade, non ci sono prove – solo l’isteria russofoba che proviene da Tallinn, che i nostri colleghi estoni senza dubbio evidenzieranno ancora una volta oggi. In realtà, i fatti dimostrano il contrario: il 19 settembre, tre jet da combattimento MiG-31 russi hanno effettuato un volo di linea dalla Carelia a un campo di aviazione nella Regione di Kaliningrad, in piena conformità con le norme internazionali sullo spazio aereo.”

///

Estonia has no evidence to support claims that Russia allegedly violated its airspace, stated Dmitry Polyansky, Russia’s First Deputy Permanent Representative to the UN, during a UN Security Council meeting.

“Our neighbors have merely imagined that Russia was at fault for violating Estonian airspace. As is often the case, there is no evidence – only the Russophobic hysteria emanating from Tallinn, which our Estonian colleagues will no doubt highlight once again today. In reality, the facts show otherwise: on September 19, three Russian MiG-31 fighter jets conducted a scheduled flight from Karelia to an airfield in the Kaliningrad Region, fully in accordance with international airspace regulations,” he remarked.