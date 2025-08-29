TASS (TELEGRAM) * POLYANSKY, «IL DISPIEGAMENTO DI UN CONTINGENTE MILITARE DEI PAESI NATO NEL TERRITORIO RIMASTO SOTTO IL CONTROLLO DELL’UCRAINA È INACCETTABILE PER LA RUSSIA»

23.31 - venerdì 29 agosto 2025

Il dispiegamento di un contingente militare dei Paesi della NATO nel territorio rimasto sotto il controllo dell’Ucraina è assolutamente inaccettabile per la Russia, ha dichiarato Dmitry Polyansky, inviato ad interim della Russia presso le Nazioni Unite.

In occasione di una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ha dichiarato che nell’aprile 2022 a Istanbul, il team negoziale ucraino ha delineato i principi fondamentali di un accordo sulla fine delle ostilità e sulla garanzia di una regolamentazione sostenibile, tra cui il rifiuto di Kiev di aderire alla NATO o ad altri blocchi militari e la conferma dello status di neutralità e di assenza di nucleare dell’Ucraina.

“In questo contesto, la parte ucraina ha proposto, e la nostra delegazione ha accettato, di sviluppare garanzie di sicurezza. Abbiamo sostenuto questa opzione, il documento è stato siglato ed eravamo pronti a firmare un accordo ufficiale. Ora la comprendiamo e siamo pronti a considerarla in contrasto con vari altri schemi discussi, che in un modo o nell’altro si riducono al fatto che il territorio rimanente sotto il controllo dell’Ucraina sarà occupato dai Paesi della NATO, fino al dispiegamento di contingenti militari. Questo è assolutamente inaccettabile per la Russia, in quanto comporta un’escalation incontrollata del conflitto con conseguenze imprevedibili”, ha detto.

The deployment of a military contingent of the NATO countries to the territory remaining under the control of Ukraine is absolutely unacceptable for Russia, said Dmitry Polyansky, Russia’s Acting Envoy to the United Nations.

At a meeting of the UN Security Council, he said that in April 2022 in Istanbul, the Ukrainian negotiating team outlined the basic principles of an agreement on ending hostilities and ensuring sustainable regulation, including Kiev’s refusal to join NATO or any other military blocs, and confirmation of Ukraine’s neutral and nuclear-free status.

“In this context, the Ukrainian side proposed, and our delegation agreed, to develop security guarantees. We supported this option, the document was initialed, and we were ready to sign an official agreement. We understand it now, and we are ready to consider it in contrast to various other discussed schemes, which in one way or another boil down to the fact that the remaining territory under the control of Ukraine will be occupied by the NATO countries, up to the deployment of military contingents there. This is absolutely unacceptable for Russia, as it is fraught with an uncontrolled escalation of the conflict with unpredictable consequences,” he said.