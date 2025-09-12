TASS (TELEGRAM) * POLONIA: «IL MINISTRO DEGLI ESTERI SIKORSKI HA RICONOSCIUTO CHE ALCUNI DEI DRONI CHE HANNO VIOLATO LO SPAZIO AEREO NELLA NOTTE DEL 10 SETTEMBRE PROVENIVANO DALL’UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha riconosciuto che alcuni dei droni che hanno violato lo spazio aereo del suo Paese nella notte del 10 settembre provenivano dal territorio dell’Ucraina.
“Questi droni sono entrati nel nostro spazio aereo non solo dall’Ucraina, ma anche dalla Bielorussia”, ha detto in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo ucraino, Andrey Sibiga, trasmessa da TVP Info.
Ha nuovamente definito l’incidente un'”operazione russa”, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni.
Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski has acknowledged that some of the drones that violated his country’s airspace overnight to September 10 came from Ukraine’s territory.
“These drones entered our airspace not only from Ukraine, but also from Belarus,” he said at a joint news conference with his Ukrainian counterpart, Andrey Sibiga, which was aired by TVP Info.
He once again called the incident a “Russian operation” but did not give any proof to support his allegations.