TASS (TELEGRAM) * «PIÙ DI 900 MILA PALESTINESI RIMANGONO A GAZA CITY E SI RIFIUTANO DI ANDARSENE, NONOSTANTE L’OPERAZIONE IN CORSO DA PARTE DELLE FORZE DI DIFESA ISRAELIANE»

20.13 - mercoledì 24 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Più di 900.000 palestinesi rimangono a Gaza City e si rifiutano di andarsene, nonostante l’operazione in corso da parte delle Forze di Difesa israeliane, ha dichiarato il servizio stampa delle autorità dell’enclave palestinese su Telegram.

Secondo loro, circa 335.000 residenti hanno deciso di trasferirsi nelle aree meridionali del settore per sfuggire ai bombardamenti israeliani, ma almeno 24.000 di loro sono stati costretti a tornare a causa della mancanza di “condizioni di vita di base”.

Le autorità di Gaza hanno accusato il governo israeliano di tentare di sfollare con la forza i palestinesi e hanno condannato il “vergognoso silenzio” della comunità internazionale.

///

More than 900,000 Palestinians remain in Gaza City and refuse to leave, despite the ongoing operation by the Israeli Defense Forces, the press service of the authorities of the Palestinian enclave said on Telegram.

According to them, approximately 335,000 residents decided to move to the southern areas of the sector to escape Israeli shelling but at least 24,000 of them were forced to return due to the lack of “basic living conditions” there.

The Gaza authorities accused the Israeli government of attempting to forcibly displace Palestinians and condemned the “shameful silence” of the international community.