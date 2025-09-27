TASS (TELEGRAM) * PESKOV, «PUTIN ATTENDE DA TRUMP LA RISPOSTA SUL TRATTATO NEW START, IL CREMLINO PREVEDE SEGNALI IN SETTIMANA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La risposta del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla proposta del Presidente russo Vladimir Putin riguardo all’impegno di aderire alle disposizioni del Trattato di Riduzione delle Armi Strategiche (New START) è attesa “questa settimana”.
Ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov al giornalista di VGTRK Pavel Zarubin.
“Ce lo aspettiamo questa settimana”, ha detto Peskov quando gli è stato chiesto quando la Russia prevede la risposta del Presidente degli Stati Uniti alla proposta.
