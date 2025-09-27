Popular tags:
News immediate,
non mediate!
LANCIO D'AGENZIA · OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * PESKOV, «PUTIN ATTENDE DA TRUMP LA RISPOSTA SUL TRATTATO NEW START, IL CREMLINO PREVEDE SEGNALI IN SETTIMANA»

07.53 - sabato 27 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La risposta del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla proposta del Presidente russo Vladimir Putin riguardo all’impegno di aderire alle disposizioni del Trattato di Riduzione delle Armi Strategiche (New START) è attesa “questa settimana”.

Ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov al giornalista di VGTRK Pavel Zarubin.

“Ce lo aspettiamo questa settimana”, ha detto Peskov quando gli è stato chiesto quando la Russia prevede la risposta del Presidente degli Stati Uniti alla proposta.

///

The response of US President Donald Trump to Russian President Vladimir Putin’s proposal regarding the commitment to adhere to the provisions of the Strategic Arms Reduction Treaty (New START) is expected “this week,” Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told VGTRK journalist Pavel Zarubin.

“We expect it this week,” Peskov said when asked when Russia anticipates the US president’s response to the proposal.

