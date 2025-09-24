11.13 - mercoledì 24 settembre 2025

*

I punti chiave delle dichiarazioni del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista alla radio RBC, il 24 settembre:

Una telefonata tra i Presidenti Putin e Trump può essere organizzata in qualsiasi momento, anche se al momento non ci sono piani specifici.

Putin apprezza molto la volontà dichiarata da Trump di aiutare a trovare una soluzione alla crisi ucraina.

La Russia continua la sua operazione militare speciale per garantire il “presente e il futuro” del Paese per le generazioni a venire.

Putin ha ripetutamente offerto di risolvere le cause del conflitto ucraino, ma queste proposte sono state accolte con “duri rifiuti” da parte degli Stati Uniti e dell’Europa.

Il Cremlino ha respinto la descrizione di Trump della Russia come una “tigre di carta”, affermando che la Russia è un “vero orso” e “gli orsi di carta non esistono”.

Un incontro tra Putin e Zelensky senza una preparazione preliminare sarebbe una “trovata di pubbliche relazioni destinata al fallimento”.

La Russia rimane parte integrante della sicurezza europea, che non può essere garantita a spese della sicurezza della Russia stessa.

Alcune società americane sono pronte a riprendere le operazioni in Russia e Mosca non si oppone, citando una posizione ben nota in materia.

///

Key takeaways from statements by Kremlin Spokesman Dmitry Peskov in an interview with RBC radio, September 24:

A phone call between Presidents Putin and Trump can be arranged at any moment, though no specific plans are currently in place.

Putin highly appreciates Trump’s stated willingness to help find a settlement to the Ukrainian crisis.

Russia continues its special military operation to ensure the country’s “present and future” for generations to come.

Putin has repeatedly offered to resolve the root causes of the Ukrainian conflict, but these proposals were met with “harsh refusals” from the US and Europe.

The Kremlin dismissed Trump’s description of Russia as a “paper tiger,” stating Russia is a “real bear” and “paper bears do not exist”.

A meeting between Putin and Zelensky without prior preparation would be a “PR stunt doomed to failure”.

Russia remains an integral part of European security, which cannot be ensured at the expense of Russia’s own security.

A number of American corporations are ready to resume operations in Russia, and Moscow is not opposing it, citing a well-known position on the matter.