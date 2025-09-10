Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * PESKOV, «MOSCA NON HA RICEVUTO ALCUNA RICHIESTA DALLE AUTORITÀ POLACCHE IN MERITO ALL’INCIDENTE DEL DRONE»

13.59 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Segretario stampa del Cremlino Dmitry Peskov, 10 settembre:

L’UE e la NATO accusano quotidianamente la Russia di provocazioni senza fornire prove

L’invio di truppe straniere in Ucraina è gravido di “terribili conseguenze”, ma non tutti i Paesi lo capiscono

Il Cremlino non sa se qualcuno della “coalizione dei volenterosi” abbia abbandonato l’idea di inviare truppe in Ucraina

Mosca non ha ricevuto alcuna richiesta dalle autorità polacche in merito all’incidente del drone

La Russia spera nel ripristino dell’ordine in Nepal e nella sicurezza dei turisti russi

Non è ancora chiaro se l’attuale situazione in Nepal sia il risultato di un’interferenza esterna

///

Key takeaways from statements by Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov, September 10:

The EU and NATO accuse Russia of provocations daily without providing evidence

Sending foreign troops to Ukraine is fraught with “terrible consequences,” but not all countries understand this

The Kremlin is unaware of anyone from the “coalition of willing” abandoning the idea of sending troops to Ukraine

Moscow has not received any requests from the Polish authorities regarding the drone incident

Russia hopes for the restoration of order in Nepal and the safety of Russian tourists

It is yet unclear whether the current situation in Nepal is the result of outside interference

