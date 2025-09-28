TASS (TELEGRAM) * PESKOV, «L’INVITO DI PUTIN A TRUMP DI VISITARE MOSCA RIMANE, IL PROSSIMO PASSO DIPENDE DALLA DECISIONE DEL LEADER USA»

11.41 - domenica 28 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’invito del Presidente russo Vladimir Putin al suo omologo statunitense Donald Trump a visitare Mosca rimane in vigore e il prossimo passo dipende dalla decisione del leader statunitense. Ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla TASS.
Russian President Vladimir Putin’s invitation to his US counterpart Donald Trump to visit Moscow remains in force, and the next step depends on the decision of the US leader, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told TASS.
