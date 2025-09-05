TASS (TELEGRAM) * PESKOV: «LE RELAZIONI TRA MOSCA E WASHINGTON SONO PEGGIORATE CON BIDEN, IL PROCESSO DI NORMALIZZAZIONE SARÀ LUNGO»

07.20 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le relazioni bilaterali tra Mosca e Washington si sono “significativamente deteriorate” a causa delle politiche dell’amministrazione di Biden, e il processo di normalizzazione in corso sarà lungo e richiede pazienza, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Il processo di normalizzazione delle relazioni tra Russia e Stati Uniti si sta muovendo lentamente, e non può muoversi rapidamente a causa della forte inerzia in gioco”, ha detto Peskov a Izvestia a margine del Forum Economico Orientale.

Ha sottolineato che i legami tra Mosca e Washington “si sono notevolmente deteriorati a causa degli ‘sforzi’ della precedente amministrazione statunitense” “Sarà difficile rimediare e il processo sarà lungo. È necessaria la pazienza”, ha concluso Peskov.

#EEF2025

///

Bilateral relations between Moscow and Washington have “significantly deteriorated” as a result of the policies of Biden’s administration, and the ongoing normalization process will be lengthy and requires patience, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov said.

“The process of normalizing Russian-US relations is moving slowly, and it cannot move quickly because of the strong inertia at play,” Peskov told Izvestia on the sidelines of the Eastern Economic Forum.

He stressed that ties between Moscow and Washington “have significantly deteriorated due to the ‘efforts’ of the previous US administration.” “It will be difficult to repair this, and the process will be lengthy. Patience is necessary,” Peskov concluded.

#EEF2025