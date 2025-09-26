18.44 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le dichiarazioni occidentali che suggeriscono che gli aerei russi dovrebbero essere abbattuti durante gli incidenti nello spazio aereo sono “sconsiderate, irresponsabili e certamente pericolose”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un commento al giornalista di VGTRK Pavel Zarubin.

Peskov ha descritto l’attuale ambiente politico europeo come un “meccanismo autoeccitante”, in cui gli stessi leader occidentali sollevano questioni e fanno dichiarazioni provocatorie, facendo riferimento in particolare alle recenti affermazioni infondate sulle violazioni dello spazio aereo russo in Estonia come esempio.

///

Western statements suggesting Russian aircraft should be shot down during airspace incidents are “reckless, irresponsible, and certainly dangerous,” Kremlin Spokesman Dmitry Peskov said in a comment to VGTRK journalist Pavel Zarubin.

Peskov described the current European political environment as a “self-exciting mechanism”, where Western leaders themselves raise issues and make provocative statements, specifically referencing recent unsubstantiated claims about Russian airspace violations in Estonia as an example.