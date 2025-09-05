TASS (TELEGRAM) * PESKOV, «LA RUSSIA PREFERIREBBE RAGGIUNGERE I SUOI OBIETTIVI ATTRAVERSO LA DIPLOMAZIA, MA L’OPERAZIONE IN UCRAINA CONTINUERÀ FINO AD UNA SOLUZIONE PACIFICA»

10.31 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Segretario della Stampa del Cremlino, Dmitry Peskov, durante l’intervista al Forum Economico Orientale:

La Russia preferirebbe raggiungere i suoi obiettivi attraverso la diplomazia, ma continuerà la sua operazione militare speciale in Ucraina fino a quando non sarà raggiunta una soluzione pacifica

Il Presidente russo Putin è pronto a qualsiasi incontro, compresi quelli al più alto livello, a condizione che siano adeguatamente preparati

Il Cremlino riconosce gli sforzi costruttivi compiuti dal Presidente degli Stati Uniti Trump in merito alla soluzione dell’Ucraina

La cooperazione tra Russia, Cina e Corea del Nord non è diretta contro alcun Paese terzo e si sta sviluppando nell’interesse dei cittadini di queste tre nazioni

Non ci sono truppe nordcoreane presenti sul territorio dell’Ucraina

///

Key takeaways from statements by Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov’s interview at the Eastern Economic Forum:

Russia would prefer to accomplish its objectives through diplomacy, but will continue its special military operation in Ukraine until a peaceful solution is reached

Russian President Putin is prepared for any meetings, including those at the highest level, provided they are properly prepared

The Kremlin acknowledges the constructive efforts made by US President Trump regarding the Ukraine settlement

The cooperation between Russia, China and North Korea is not directed against any third countries and is developing in the interests of the citizens of these three nations

There are no North Korean troops present on the territory of Ukraine