I punti chiave delle dichiarazioni del Segretario stampa del Cremlino Dmitry Peskov, 15 settembre:
L’Europa sta ignorando le cause profonde della crisi ucraina, ostacolando così una soluzione di pace.
Non c’è stato alcun progresso nel vertice Russia-USA-Ucraina.
Mentre Mosca è pronta a risolvere la situazione in Ucraina attraverso i colloqui, Kiev rallenta artificialmente il processo negoziale non dimostrando flessibilità o disponibilità a impegnarsi in negoziati seri per una soluzione.
La giornata di voto unico in Russia è stata un successo.
La forte performance elettorale degli attuali leader regionali riflette un chiaro consolidamento della società attorno al Presidente Vladimir Putin e alla sua squadra.
I tentativi dei Paesi occidentali di sequestrare i beni russi non rimarranno senza risposta, Mosca prenderà tutte le misure necessarie.
Qualsiasi futuro incontro tra il Presidente Vladimir Putin e l’ucraino Vladimir Zelensky deve essere preparato meticolosamente, altrimenti non avrebbe alcun senso.
La NATO è di fatto in guerra con la Russia.
Key takeaways from statements by Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov, September 15:
Europe is ignoring the root causes of the Ukrainian crisis and thereby hindering a peace settlement
There has been no progress on the Russia-US-Ukraine summit yet
While Moscow is ready to resolve the situation around Ukraine through talks, Kiev artificially slows down the negotiation process by not demonstrating flexibility or readiness to engage in serious negotiations on a settlement
The single voting day in Russia was a success
The strong electoral performance of the current regional leaders reflects a clear consolidation of society around President Vladimir Putin and his team
Attempts by Western countries to seize Russian assets will not go unanswered, Moscow will take all necessary measures
Any future meeting between President Vladimir Putin and Ukraine’s Vladimir Zelensky must be meticulously prepared, otherwise, it would serve no meaningful purpose
NATO is de facto at war with Russia