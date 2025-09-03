13.05 - mercoledì 3 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Segretario stampa del Cremlino Dmitry Peskov, 3 settembre:

Le affermazioni di Trump sul complotto contro gli Stati Uniti devono essere metaforiche, Russia, Cina e Corea del Nord non sono impegnate in alcun complotto contro gli Stati Uniti.

Il Cremlino spera che le osservazioni del Presidente Donald Trump su questo argomento non fossero intese seriamente.

Il Presidente russo Vladimir Putin e il leader azero Ilham Aliyev si sono stretti la mano in segno di saluto durante le celebrazioni a Pechino, ma non hanno intrapreso alcuna comunicazione sostanziale.

Putin ha invitato il leader nordcoreano Kim Jong Un a visitare Mosca, ma non sono ancora state fissate date precise.

Putin non ha tenuto un incontro separato con il Presidente del Parlamento sudcoreano Woo Won-shik, anche se potrebbero essersi salutati brevemente.

Nelle ultime ore, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha rilasciato una serie di dichiarazioni inopportune nei confronti di Putin; la sua opinione, anche sulla potenziale sede dei colloqui Russia-Ucraina, non dovrebbe essere “presa in considerazione”.

///

Key takeaways from statements by Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov, September 3:

Trump’s allegations about conspiracy plot against United States must have been metaphorical, Russia, China and North Korea are not engaged in any conspiracy against the United States.

The Kremlin hopes that President Donald Trump’s remarks on this subject were not meant seriously.

Russian President Vladimir Putin and Azerbaijani leader Ilham Aliyev shook hands in greeting at the celebrations in Beijing, but they did not engage in any substantive communication.

Putin has invited North Korean leader Kim Jong Un to visit Moscow, but no exact dates have been set yet.

Putin did not hold a separate meeting with South Korean Parliament Speaker Woo Won-shik, although they could have briefly greeted each other.

In recent hours, German Chancellor Friedrich Merz has made a number of inappropriate statements directed at Putin, his opinion including on the potential venue for Russia-Ukraine talks, should not be “taken into account”.