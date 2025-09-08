07.15 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La palese ostilità europea ha complicato gli sforzi per risolvere la situazione in Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista a margine del Forum Economico Orientale.

“Usando i cliché della Guerra Fredda, questa è una palese ostilità europea. E tale posizione degli europei non facilita, ma ostacola effettivamente il processo di pace”, ha concluso.

///

The blatant European hostility has complicated efforts to resolve the situation in Ukraine, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov said in an interview on the sidelines of the Eastern Economic Forum.

“Using Cold War cliches, this is blatant European hostility. And such a position of the Europeans does not facilitate, but effectively hampers the peace process,” he concluded.