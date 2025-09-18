TASS (TELEGRAM) * PENISOLA DI KAMCHATKA, «TERREMOTO DI MAGNITUDO 7,7 AL LARGO, NELL’ESTREMO ORIENTE DELLA RUSSIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Un terremoto di magnitudo 7,7 è stato registrato al largo della Penisola di Kamchatka, nell’Estremo Oriente della Russia, ha dichiarato il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo.
L’epicentro è stato localizzato a 125 km a nord-est dal centro amministrativo della regione, Petropavlovsk-Kamchatsky, ad una profondità di 40 chilometri.
La scossa iniziale è stata seguita da una scossa di assestamento di magnitudo 5,7.
Poco dopo, il governatore Vladimir Solodov ha scritto su Telegram che era stato emesso un allarme tsunami lungo la costa orientale della penisola russa.
Finora non sono stati segnalati danni o vittime.
I servizi di emergenza della regione sono stati messi in stato di massima allerta.
///
A magnitude 7.7 earthquake was registered off Russia’s Far Eastern Kamchatka Peninsula, the European-Mediterranean Seismological Center said.
The epicenter was located 125 km northeast from the region’s administrative center, Petropavlovsk-Kamchatsky, at the depth of 40 kilometers. The initial tremor was followed by a magnitude 5.7 aftershock.
Shortly after, Governor Vladimir Solodov wrote on Telegram that a tsunami warning had been issued along the Russian peninsula’s eastern coast. There have been no reports of damage or casualties so far. The region’s emergencies services were put on high alert.