TASS (TELEGRAM) * PARLAMENTO EUROPEO: «MOZIONI DI SFIDUCIA CONTRO IL PRESIDENTE VON DER LEYEN, IL 6-9 OTTOBRE DIBATTITO E VOTAZIONE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Il Parlamento Europeo terrà un dibattito e una votazione su due distinte mozioni di sfiducia contro il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante la sessione plenaria del 6-9 ottobre, secondo quanto riportato da Politico.
L’agenzia di stampa ha osservato che la presentazione simultanea di due mozioni di sfiducia contro un Presidente della Commissione è senza precedenti.
Le fazioni agli estremi opposti dello spettro politico hanno avviato il processo quasi simultaneamente.
///
The European Parliament will hold a debate and vote on two separate motions of no confidence against European Commission President Ursula von der Leyen during its October 6-9 plenary session, Politico reported.
The news outlet noted that the simultaneous submission of two no-confidence motions against a Commission president is unprecedented.
Factions from opposite ends of the political spectrum launched the process almost simultaneously.