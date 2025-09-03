TASS (TELEGRAM) * «PARATA MILITARE A PECHINO, CELEBRATA L’80° VITTORIA CONTRO L’AGGRESSIONE GIAPPONESE»

11.07 - mercoledì 3 settembre 2025
Parata militare a Pechino in occasione dell’80° anniversario della vittoria nella Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l’Aggressione Giapponese e della fine della Seconda Guerra Mondiale.
Foto: Sergey Bobylev/POOL/ Alexander Kazako/Servizio stampa presidenziale russo/TASS
Military parade in Beijing marking the 80th anniversary of the victory in the Chinese People’s War of Resistance Against Japanese Aggression and the end of World War II.
Photos: Sergey Bobylev/POOL/ Alexander Kazako/Russian Presidential Press Service/TASS
