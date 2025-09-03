Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * «PARATA MILITARE A PECHINO, CELEBRATA L’80° VITTORIA CONTRO L’AGGRESSIONE GIAPPONESE»

11.07 - mercoledì 3 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Parata militare a Pechino in occasione dell’80° anniversario della vittoria nella Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l’Aggressione Giapponese e della fine della Seconda Guerra Mondiale.

Foto: Sergey Bobylev/POOL/ Alexander Kazako/Servizio stampa presidenziale russo/TASS

Military parade in Beijing marking the 80th anniversary of the victory in the Chinese People’s War of Resistance Against Japanese Aggression and the end of World War II.

Photos: Sergey Bobylev/POOL/ Alexander Kazako/Russian Presidential Press Service/TASS

