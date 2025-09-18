TASS (TELEGRAM) * PAKISTAN: «UN ATTENTATORE SUICIDA HA PRESO DI MIRA UN CONVOGLIO NELLA PROVINCIA SUD-OCCIDENTALE DEL BALOCHISTAN, UCCIDENDO DUE SOLDATI E FERENDONE 30»

19.46 - giovedì 18 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un attentatore suicida ha preso di mira un convoglio del Corpo di Frontiera pakistano nella provincia sud-occidentale del Balochistan, uccidendo 2 soldati e ferendone 30, ha riferito Xinhua, aggiungendo che nessun gruppo terroristico ha rivendicato la responsabilità.

Secondo l’agenzia, l’attentatore ha speronato un veicolo carico di esplosivo contro un convoglio militare di 15-16 veicoli.

L’area è stata isolata con i servizi di emergenza che lavorano sul posto e le misure investigative in corso.

///

A suicide bomber targeted a Pakistani Frontier Corps convoy in the southwestern province of Balochistan, killing 2 soldiers and injuring 30, Xinhua reported, adding that no terrorist group has claimed responsibility.

According to the agency, the attacker rammed an explosives-laden vehicle into a military convoy of 15-16 vehicles.

The area has been cordoned off with emergency services working on site and investigative measures underway.