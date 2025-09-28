TASS (TELEGRAM) * ORBAN, «UNGHERIA E SLOVACCHIA COMBATTERANNO I BUROCRATI ‘GUERRAFONDAI’ DI BRUXELLES»

18.00 - domenica 28 settembre 2025
L’Ungheria e la Slovacchia combatteranno i burocrati ‘guerrafondai’ di Bruxelles, ha dichiarato il Primo Ministro ungherese Viktor Orban.
Ha avvertito che la visione dell’UE di sconfiggere la Russia sul fronte orientale rischia di ripetere gli errori catastrofici del passato.
Hungary and Slovakia will fight ‘warmongering’ bureaucrats in Brussels, Hungarian Prime Minister Viktor Orban declared.
He warned that the EU’s vision of defeating Russia on the eastern front risks repeating the past’s catastrophic errors.
