Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * ORBAN, «UNGHERIA E SLOVACCHIA COMBATTERANNO I BUROCRATI ‘GUERRAFONDAI’ DI BRUXELLES»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.00 - domenica 28 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Ungheria e la Slovacchia combatteranno i burocrati ‘guerrafondai’ di Bruxelles, ha dichiarato il Primo Ministro ungherese Viktor Orban.

Ha avvertito che la visione dell’UE di sconfiggere la Russia sul fronte orientale rischia di ripetere gli errori catastrofici del passato.

///

Hungary and Slovakia will fight ‘warmongering’ bureaucrats in Brussels, Hungarian Prime Minister Viktor Orban declared.

He warned that the EU’s vision of defeating Russia on the eastern front risks repeating the past’s catastrophic errors.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.