TASS (TELEGRAM) * OPEC+: «PETROLIO, GLI OTTO PAESI LEADER ANNUNCIANO L’AUMENTO DI 137 MILA BARILI AL GIORNO DELLA PRODUZIONE»

17.28 - domenica 7 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli otto Paesi leader dell’Opec+ hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di 137.000 barili al giorno (rispetto al livello di settembre) in considerazione delle favorevoli prospettive di mercato, ha dichiarato l’OPEC dopo la riunione dell’Opec+.

“In considerazione di una prospettiva economica globale stabile e degli attuali fondamentali di mercato sani, come testimoniano le basse scorte di petrolio, gli otto Paesi partecipanti hanno deciso di attuare un adeguamento della produzione di 137 mila barili al giorno dagli 1,65 milioni di barili al giorno di adeguamenti volontari aggiuntivi annunciati nell’aprile 2023”, ha dichiarato.

