Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * OPEC+: «PETROLIO, GLI OTTO PAESI LEADER ANNUNCIANO L’AUMENTO DI 137 MILA BARILI AL GIORNO DELLA PRODUZIONE»

17.28 - domenica 7 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli otto Paesi leader dell’Opec+ hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di 137.000 barili al giorno (rispetto al livello di settembre) in considerazione delle favorevoli prospettive di mercato, ha dichiarato l’OPEC dopo la riunione dell’Opec+.

“In considerazione di una prospettiva economica globale stabile e degli attuali fondamentali di mercato sani, come testimoniano le basse scorte di petrolio, gli otto Paesi partecipanti hanno deciso di attuare un adeguamento della produzione di 137 mila barili al giorno dagli 1,65 milioni di barili al giorno di adeguamenti volontari aggiuntivi annunciati nell’aprile 2023”, ha dichiarato.

///
The eight leading OPEC+ nations have decided to increase oil production by 137,000 barrels a day (on the September level) in view of the favorable market outlook, the OPEC said after the OPEC+ meeting.

“In view of a steady global economic outlook and current healthy market fundamentals, as reflected in the low oil inventories, the eight participating countries decided to implement a production adjustment of 137 thousand barrels per day from the 1.65 million barrels per day additional voluntary adjustments announced in April 2023,” it said.

