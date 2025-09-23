TASS (TELEGRAM) * ONU: «LA SICUREZZA PRESSO LA SEDE STATA RAFFORZATA, NEL GIORNO DI APERTURA»

15.59 - martedì 23 settembre 2025
La sicurezza presso la sede delle Nazioni Unite è stata rafforzata nel giorno di apertura dell’80esima sessione di dibattito generale dell’Assemblea Generale.
L’area riservata ai media è stata notevolmente ridotta, mentre i controlli all’ingresso per i giornalisti sono stati intensificati, causando lunghe code all’ingresso.
Video: TASS
Security at the UN headquarters has been tightened on the opening day of the General Assembly’s 80th session of general debate.
The media area was significantly reduced, while entry checks for journalists were stepped up, leading to long queues at the entrance.
Video: TASS
