TASS (TELEGRAM) * ONU: «IL CONSIGLIO DI SICUREZZA HA RESPINTO UNA RISOLUZIONE SULLA NON IMPOSIZIONE DI SANZIONI CONTRO L’IRAN»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto una risoluzione sulla non imposizione di sanzioni contro l’Iran, riferisce un corrispondente della TASS dalla sala conferenze del Consiglio di Sicurezza.
Russia, Cina, Algeria e Pakistan hanno votato a favore della risoluzione.
Nove membri, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, hanno votato contro.
Due membri si sono astenuti.
Vengono ripristinate le restrizioni stabilite nelle precedenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.
///
The UN Security Council has rejected a resolution on non-reimposition of sanctions against Iran, a TASS correspondent reports from the Security Council’s conference room.
Russia, China, Algeria, and Pakistan voted in favor of the resolution.
Nine members, including the United States, Great Britain, and France, voted against.
Two members abstained.
The restrictions stipulated in previous Security Council resolutions are reinstated.