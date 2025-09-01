TASS (TELEGRAM) * ONU: «ERDOGAN CHIEDE UNA RIFORMA URGENTE, PER LE DIFFICOLTÀ NEL GESTIRE LE SFIDE GLOBALI»

15.39 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sottolineato l’urgente necessità di una riforma completa delle Nazioni Unite per migliorare la loro efficacia nel mondo di oggi.

“L’ONU ha bisogno di una riforma seria. Rimane difficile stabilire se l’attuale struttura delle Nazioni Unite – istituita più di ottant’anni fa – sia in grado di affrontare adeguatamente le sfide di oggi, come porre fine all’oppressione in Medio Oriente o sostenere l’ordine internazionale basato sulle regole”, ha dichiarato Erdogan in un discorso durante una sessione allargata del summit dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai in Cina.

///

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has emphasized the urgent need for comprehensive reform of the United Nations to enhance its effectiveness in today’s world.

“The UN requires serious reform. It remains difficult to determine whether the current UN framework – established over eighty years ago – can adequately address today’s challenges, such as ending oppression in the Middle East or upholding the rules-based international order,” Erdogan stated in a speech at an expanded session of the Shanghai Cooperation Organization summit in China.