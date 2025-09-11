TASS (TELEGRAM) * OMS: “500 MILA AFGHANI NECESSITANO DI CURE MEDICHE, DOPO IL TERREMOTO DEL 31 AGOSTO”

22.41 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Quasi 500.000 residenti afghani hanno bisogno di cure mediche urgenti dopo il terremoto del 31 agosto nella parte orientale del Paese, ha dichiarato l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

“Più di 498.000 persone hanno urgentemente bisogno di assistenza sanitaria, tra cui oltre 11.600 donne incinte che ora affrontano rischi maggiori in rifugi temporanei sovraffollati e con scarse condizioni igieniche”, ha dichiarato.

L’OMS osserva che le donne e le ragazze sono state particolarmente colpite dal disastro, aggiungendo che “affrontano barriere persistenti nell’accesso ai servizi essenziali e l’assenza di spazi sensibili al genere sia nelle strutture sanitarie che nei campi”

///

Almost 500,000 Afghan residents need urgent medical care after the August 31 earthquake in the east of the country, the World Health Organization (WHO) said.

“More than 498,000 people urgently need health assistance, among them over 11,600 pregnant women now facing heightened risks in overcrowded temporary shelters with poor sanitation,” it said.

WHO notes that women and girls have been particularly affected by the disaster, adding that they “face persistent barriers in accessing essential services and the absence of gender-sensitive spaces in both health facilities and camps.”