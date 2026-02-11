TASS (TELEGRAM) * OMELCHENKO, «CENTRALE TERMOELETTRICA DI DARNITSA A KIEV, IL RIPRISTINO RICHIEDERÀ DAI DUE AI TRE ANNI»

17.24 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il ripristino della centrale termoelettrica di Darnitsa a Kiev, che ha subito danni significativi, richiederà dai due anni e mezzo ai tre anni e un investimento multimilionario, secondo Vladimir Omelchenko, direttore dei programmi energetici del Centro Razumkov.

“Non credo che si possa realizzare nulla di drastico entro sei mesi”, ha dichiarato Omelchenko su Novosti.Live.

“Il ripristino della centrale richiederà almeno 600-700 milioni di euro e un periodo di tempo compreso tra due anni e mezzo e tre anni, forse anche di più.”

Restoring the Darnitsa thermoelectric power plant in Kiev, which suffered significant damage, is projected to take between two and a half to three years and will require multimillion investment, according to Vladimir Omelchenko, Director of Energy Programs at the Razumkov Center.

“I don’t believe anything drastic can be accomplished within six months,” Omelchenko stated on Novosti.Live. “Restoring the plant will demand at least €600 – 700 million and a timeline of two and a half to three years, possibly longer.”