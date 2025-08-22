09.27 - venerdì 22 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’oleodotto Druzhba è stato nuovamente attaccato dalle forze armate ucraine, sospendendo le forniture di petrolio dalla Russia all’Ungheria, ha dichiarato il Ministro degli Esteri Peter Szijjarto, aggiungendo che si tratta del terzo attacco di questo tipo negli ultimi tempi.

Si tratta dell’ennesimo attacco alla sicurezza energetica del nostro Paese. È un altro tentativo di trascinarci in guerra. Non funzionerà! Continueremo a sostenere gli sforzi pacifici e a difendere i nostri interessi nazionali! ha scritto l’alto diplomatico sul suo profilo Facebook (un sito di social media vietato in Russia in quanto di proprietà di Meta, società classificata come estremista dalle autorità russe).

The Druzhba oil pipeline was attacked again by Ukrainian armed forces, suspending oil supplies from Russia to Hungary, Foreign Minister Peter Szijjarto said, adding that this is the third such attack recently.

This is yet another attack on our country’s energy security. It’s another attempt to drag us into war. It won’t work! We will continue to support peaceful efforts and defend our national interests! the top diplomat wrote on his Facebook (a social media site banned in Russia since it is owned by Meta corporation classified as extremist by the Russian authorities).