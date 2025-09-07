Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * NOVAK, «PETROLIO, DOPO LA DECISIONE OPEC+ AUMENTEREMO LA PRODUZIONE DI 42 MILA BARILI AL GIORNO»

17.28 - domenica 7 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Russia potrebbe aumentare la sua produzione giornaliera di petrolio di 42.000 barili, ha dichiarato il Vice Primo Ministro russo Alexander Novak, in seguito alla decisione dell’OPEC+ di aumentare la produzione di petrolio di 137.000 barili al giorno nel mese di ottobre.

“La decisione è stata presa, una decisione assolutamente basata sul mercato. Permetterà anche a noi, alla Russia, di aumentare la produzione di 42.000 barili al giorno”, ha detto in un’intervista al canale televisivo Rossiya-24.

///
Russia may increase its daily oil production by 42,000 barrels, Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak said following the OPEC+ decision to raise oil production by 137,000 barrels a day in October.

“The decision has been made, an absolutely market-based one. It will allow us, Russia, also to increase production by 42,000 barrels a day,” he said in an interview with the Rossiya-24 television channel.

