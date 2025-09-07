TASS (TELEGRAM) * NOVAK, «PETROLIO, DOPO LA DECISIONE OPEC+ AUMENTEREMO LA PRODUZIONE DI 42 MILA BARILI AL GIORNO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La Russia potrebbe aumentare la sua produzione giornaliera di petrolio di 42.000 barili, ha dichiarato il Vice Primo Ministro russo Alexander Novak, in seguito alla decisione dell’OPEC+ di aumentare la produzione di petrolio di 137.000 barili al giorno nel mese di ottobre.
“La decisione è stata presa, una decisione assolutamente basata sul mercato. Permetterà anche a noi, alla Russia, di aumentare la produzione di 42.000 barili al giorno”, ha detto in un’intervista al canale televisivo Rossiya-24.
