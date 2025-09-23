TASS (TELEGRAM) * NEW YORK (USA): «LA POLIZIA NON HA PERMESSO A EMMANUEL MACRON DI PROCEDERE LUNGO LA STRADA, A CAUSA DEL CORTEO DI TRUMP» (VIDEO)

13.29 - martedì 23 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La polizia di New York non ha permesso a Emmanuel Macron di procedere lungo la strada a causa del corteo di Trump.

Emmanuel Macron ha dovuto raggiungere a piedi l’edificio dell’ambasciata francese.

Contemporaneamente, ha chiamato Donald Trump per informarlo della situazione:

“Riesci a crederci? Sto aspettando in strada perché hanno bloccato tutto per te.”

Video: 75 Secondi/X

New York police would not let Emmanuel Macron proceed down the street because of Trump’s motorcade.

Emmanuel Macron had to walk to the French embassy building.

Simultaneously, he called Donald Trump to tell him about the situation:

“Can you believe it? I’m waiting on the street because they’ve blocked everything off for you.”

Video: 75 Secondes/X