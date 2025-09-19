TASS (TELEGRAM) * NEW YORK TIMES: «TRUMP FESTEGGIATO DAI BRITANNICI, MA MANTIENE FERME LE POSIZIONI SU UCRAINA E ISRAELE»

11.05 - venerdì 19 settembre 2025

Il sontuoso ricevimento organizzato dai britannici per Donald Trump ha soddisfatto il suo ego, ma non sembra aver modificato la sua posizione sulle questioni di sicurezza relative all’Ucraina e a Israele, che rimangono preoccupazioni chiave per Londra, come riporta il New York Times.

Secondo il giornale, la visita di Trump è stata in gran parte circondata da “lusinghe e sfarzo”, ma non ha prodotto alcuna svolta politica.

“I due giorni di sfarzo, che hanno spaziato da carrozze dorate e Granatieri in marcia a jet acrobatici e paracadutisti avvolti da bandiere, hanno chiaramente lasciato il signor Trump soddisfatto”, ha osservato il NYT.

Tuttavia, il giornale si è chiesto se “questa dimostrazione di ospitalità che ha distrutto un precedente si tradurrà in un guadagno duraturo per la Gran Bretagna.”

The lavish reception organized by the Brits for Donald Trump pleased his ego but did not appear to alter his stance on security issues concerning Ukraine and Israel, which remain key concerns for London, The New York Times reported.

According to the newspaper, Trump’s visit was largely surrounded by “flattery and flourish,” but it did not produce any political breakthroughs.

“The two days of pageantry, which unspooled from gilded carriages and marching Grenadiers to aerobatic jets and flag-draped parachutists, plainly left Mr. Trump gratified,” the NYT noted.

However, the paper questioned whether “this precedent-shattering display of hospitality would translate into any lasting gains for Britain.”